البحرين: توقيف كاتب بتهمة نشر اخبار كاذبة

أعربت دائرة الحقوق والحريات في جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان عن قلقها من إيقاف السلطات الكاتب في صحيفة "أخبار الخليج" إبراهيم الشيخ، أسبوعاً على ذمة التحقيق.

وسوغت السلطات إيقاف الكاتب بـ"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بإطلاقه أخباراً مكذوبة وشائعات من شأنها إحداث ضرر بالأمن الوطني والنظام العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة"، وفق ما نقله ناشطون.

وبيَّنت "دائرة الحقوق" أن حرية الرأي والتعبير تشكل أحد الشواغل الرئيسة التي يجب التمسك بها والدفاع عنها، قائلة: إن "لديها ثقة بأن مملكة البحرين دولة مؤسسات، وأن القضاء بها مستقل ومحايد، وهي الضمانة لتعزيز حقوق الموقوف الكاتب الشيخ".

ويأتي توقيف الكاتب "الشيخ" بعد أن صرح عبد الله الذوادي رئيس النيابة، أمس الأحد، بأن النيابة تلقت بلاغاً من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية ضد أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، لإساءته استخدام تلك الوسائل.

وباشرت النيابة التحقيق فيما تضمنه البلاغ، حيث اطلعت على ما نشره وتداوله المتهم على حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي، "والتي ثبت منها تشكيكه في توجهات الحكومة وعلاقاتها الخارجية، فضلاً عن تداوله على حسابه مقالاً له يشتمل على أخبار مختلقة تتعلق بقوات التحالف، بما يُفقد الثقة بقدراتها وقوة الدفاع، وذلك باعتباره أن ما حققته من انتصارات ما هو إلا مجرد مزاعم وهمية وتضليل"، وفق ما قالته.

وغرد النائب السابق محمد خالد، أمس، على صفحته بموقع "تويتر"، قائلاً: "وتحقق ما أرادوا واختفى عمود إبراهيم الشيخ‬⁩ من ⁧‫أخبار الخليج‬.. حسبُنا الله ونِعم الوكيل".