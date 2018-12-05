البحرين: حكومة جديدة.. وتغيير وزير الدفاع

الحكومة البحرينية الجديدة برئاسة خليفة بن سلمان آل خليفة تضم 18 وزيرا

أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، أمس الثلاثاء، مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة شمل 3 وزراء جدد.

وضمت الحكومة البحرينية الجديدة برئاسة خليفة بن سلمان آل خليفة 18 وزيرا.

وحافظ نواب رئيس الوزراء الأربعة على مناصبهم، بالإضافة إلى تعيين ولي العهد البحريني سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة نائبا أول لرئيس الوزراء.

وبقي وزراء الحقائب السيادية، الخارجية والداخلية والعدل، في مناصبهم السابقة، بينما تمت تسمية وزير جديد لوزارة شؤون الدفاع، هو اللواء الركن عبد الله بن حسن النعيمي، وذلك خلفا للفريق الركن يوسف بن أحمد الجلاهمة.

وتم تعيين وزيرين جديدين آخرين، هما، أيمن توفيق المؤيد، وزيرا لشؤون الشباب والرياضة، وسلمان بن خليفة آل خليفة، وزيرا للمالية.

وفي وقت سابق، أعاد العاهل البحريني تعيين خليفة بن سلمان آل خليفة رئيسا لمجلس الوزراء بعد ساعات من تقديم استقالة حكومته، بعدما جرى الإعلان رسميا عن نتائج الانتخابات النيابية التي جرت مؤخرا في البلاد.