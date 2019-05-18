البحرين لمواطنيها في إيران والعراق: غادروا "فورا"

طلبت البحرين من مواطنيها في العراق وإيران مغادرة هذين البلدين "فورا"، كما أصدرت السلطات الأمريكية تحذيرا للخطوط الجوية التجارية تنصح فيه بتوخي الحذر أثناء التحليق فوق مياه الخليج مع استمرار تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.

وقالت وكالة أنباء البحرين إن المملكة المتحالفة مع الولايات المتحدة حذرت مواطنيها يوم السبت من السفر إلى العراق وإيران وطالبت مواطنيها في البلدين بالعودة "فورا" لسلامتهم.

ونقلت الوكالة عن وزارة الخارجية البحرينية قولها "أهابت وزارة خارجية مملكة البحرين بالمواطنين الكرام عدم السفر إلى كل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية العراق في الوقت الراهن، نظرا للأوضاع غير المستقرة التي تشهدها المنطقة والتطورات الخطيرة والتهديدات القائمة".

كما أصدرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية تحذيرا للخطوط الجوية التجارية في الولايات المتحدة تنصح فيه بتوخي الحذر أثناء تحليق الطائرات فوق مياه الخليج وخليج عمان.

وقالت الإدارة في التحذير الذي أصدرته يوم الخميس ونشرته في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة إن الخطوة تأتي وسط "تزايد في الأنشطة العسكرية والتوترات السياسية في المنطقة مما يشكل خطرا عرضيا متزايدا على عمليات الطيران المدني الأمريكية بسبب احتمالات مثل إساءة التقدير أو اللبس في تمييز هوية الطائرات".

وتزايد التوتر في الأيام القليلة الماضية بسبب مخاوف من اندلاع صراع أمريكي-إيراني. وسحبت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي عددا من دبلوماسييها من سفارتها في بغداد بعد هجمات في مطلع الأسبوع الماضي على أربع ناقلات للنفط في الخليج.

وشددت واشنطن من العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران وعززت من وجودها العسكري في الشرق الأوسط واتهمت طهران بتهديد القوات والمصالح الأمريكية. ووصفت إيران تلك الإجراءات بأنها "حرب نفسية" و "لعبة سياسية".

وقالت إيران الجمعة إن بإمكانها استهداف سفن أمريكية "بسهولة".

لكن وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء نقلت لسبت عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قوله إنه يعتقد أن الحرب لن تندلع في المنطقة لأن طهران لا تريد الصراع ولا تملك دولة "وهما بأن بإمكانها مواجهة إيران".

وتزايد التوتر في الأيام القليلة الماضية بسبب مخاوف من اندلاع صراع أمريكي-إيراني. وسحبت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بعض دبلوماسييها من سفارتها في بغداد بعد هجمات في مطلع الأسبوع الماضي على أربع ناقلات نفط في الخليج.

وقال ظريف للوكالة قبل نهاية زيارته لبكين "لن تكون هناك حرب لأننا لا نريد الحرب ولا يملك أي شخص فكرة أو وهما بأن بإمكانه مواجهة إيران في المنطقة".

