البحرين: قضية قطر أكبر من حلها بـ"حب الخشوم"

اعتبر وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة أن قطر أحرقت جسور العودة إلى مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى ضرورة اتفاق جديد ونظام جديد، و"وضع الدوحة تحت المجهر".

وقال الوزير في مقابلة أجرتها معه صحيفة "الشرق الأوسط"، عشية القمة الخليجية التي تستضيفها السعودية الأحد المقبل: "الشروط كما هي ولن نحيد عنها لأنها مبنية على القانون الدولي وعلى المبادئ الدولية ومبادئ حسن الجوار والاحترام، وفي الأساس مبنية على اتفاق وقعه القادة في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز".

وأضاف الوزير "ما أراه أن قطر حرقت جميع سفن العودة، ولم يعد لديها أي سفينة من جهتها يمكن أن تعيدها إلى المجلس"، واعتبر أن على المجلس أن يواجه الواقع، إذ أن المطالب لم تنفذ، "نريد جدية وضمانات تجعلها تحت المجهر، وتحت المراقبة، ساعتها لن نغلق الأبواب، لكن سيكون هذا اتفاق جديد وله نظام جديد".

واعتبر الوزير البحريني أنه سيان وجود قطر في القمة المقبلة من عدمه، وأن القضية أكبر من حلها بـ"حب الخشوم".

ورأى الوزير أن ما مارسته قطر من تسويف وتصعيد يجعل الحل أصعب، أما مسألة الجلوس إلى طاولة الحوار، فهو أمر جرّب أكثر من مرة.