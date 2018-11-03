البحرين: نساند السعودية.. والحملات ضدها ممنهجة وافتراءات

العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز ونظيره البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة

أكد العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تضامن بلاده الكامل ومساندتها للسعودية في ظل "الحملات الممنهجة والافتراءات الإعلامية" ضد المملكة بعد مقتل الصحفي، جمال خاشقجي.

وقال الملك حمد، في تصريح أدلى به لدى وصوله العاصمة السعودية الرياض، اليوم السبت، نقلته وكالة "بنا" البحرينية الرسمية: "بهذه المناسبة، التي تجمعنا بموقف واحد وعلى قلب رجل واحد، نعرب عن رفضنا القاطع للحملات الممنهجة والافتراءات الإعلامية المغرضة التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية من أي جهة كانت".

وطالب العاهل البحريني "المسؤولين عنها بإيقافها حتى تتبين نتائج التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية بهدف كشف حقائق الأمور"، مؤكدا بهذا الصدد ثقته "التامة بنزاهة واستقلالية القضاء السعودي القدير، والمعروف بعدالة أحكامه المنطلقة من سياسات المملكة القائمة على ثوابت إعلاء الحق وحفظ المصالح ونشر الخير".

وأضاف الملك حمد: "نجدد بذلك تضامننا ومساندتنا المطلقة للمملكة العربية السعودية، بقيادة أخينا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين، مؤكدين أن هذا التضامن هو صمام الأمان للمحافظة على مكانة الدين ووحدة الصف وسلامة أوطاننا".

وذكرت وكالة "واس" السعودية الرسمية أن الملك حمد أجرى خلال زيارته إلى السعودية جلسة مباحثات مع عاهل المملكة في قصر العوجا بالدرعية.

وأوضحت الوكالة أن اللقاء شهد "استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، ومستجدات الأحداث في المنطقة".