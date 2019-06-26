البحرين: ورشة المنامة خطة اقتصادية لتغيير واقع المنطقة

صرح وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة بأن "ورشة المنامة" ليست صفقة، بقدر ما هي خطة اقتصادية من شأنها تغيير واقع المنطقة

وأضاف آل خليفة في حديث لروسيا اليوم أن "ورشة البحرين" هي خطة أمريكية لإحلال السلام في المنطقة، مؤكدا أن بلاده مع حل الدولتين والمبادرة العربية، وأن هذه الأخيرة لم تلق ترحيبا من الجانب الإسرائيلي

وأشاد آل خليفة بـ"المشاركة العالية إقليميا وعالميا" في "الورشة

وفي حديثه عن إيران، أكد أنها تشن حربا بالوكالة على الدول العربية وتهدد أمن المنطقة، مضيفا أنه يثق في "حكمة الولايات المتحدة"، وفي تعاملها مع "تدخل إيران في المنطقة".

وبخصوص الأزمة الخليجية مع قطر، رحب وزير الخارجية بمبادرة الكويت، مشيرا إلى أنها "لا تزال قائمة".