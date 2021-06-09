البحرين: وفاة سجين بكورونا رغم تلقيه جرعتي اللقاح

السجين كان من ضمن الحالات التي تلقت اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال شهري فبراير ومارس 2021“.

أعلنت السلطات البحرينية اليوم الأربعاء وفاة سجين خلال تلقيه العلاج داخل مجمع السلمانية، جراء مضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد، ورغم تلقيه جرعتي اللقاح المضاد للفيروس.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) إن ”النزيل حسين أحمد عيسى بركات (48 عاما) توفي صباح الأربعاء خلال تلقيه الرعاية الطبية، على الرغم من أنه كان من ضمن الحالات التي تلقت اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال شهري فبراير ومارس 2021“.

وأوضحت الوكالة أنه ”بعد اكتشاف إصابة النزيل، جرى تحويله بتاريخ 29 مايو 2021 إلى مجمع السلمانية الطبي، وقرر الفريق الطبي المعالج، وضعه على جهاز التنفس الاصطناعي ورفع كفاءة الجهاز إلى أعلى مستوى، لكن حالته الصحية بقيت غير مستقرة حتى فارق الحياة، وتم إخطار النيابة العامة“.

وبحسب الوكالة، فإن ”الملف الطبي للمذكور يشير إلى أنه كان يتلقى رعاية صحية متكاملة ويحصل على أدويته بشكل منتظم، وحصل على 15 مراجعة طبية اعتيادية بعيادة مركز الإصلاح والتأهيل، منذ مطلع العام الجاري، إضافة إلى تلقيه خدمة الاتصال المرئي والهاتفي وفق ما يحدده قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية“.

وأكدت الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل أن ”كل هذه الإجراءات موثقة، وتم اتخاذها في إطار الالتزام بتوفير رعاية صحية متكاملة لكافة النزلاء“، مقدمة التعزية لأسرة النزيل.