"البحوث الفلكية" المصري: العيد الثلاثاء ومرصد صغير بالسعودية اثار الجدل حول الموعد

قال محمد جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر سيوافق العام الجاري يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو القادم فكليا، مؤكدا أن رمضان هذا العام سيكون 29 يوماً فقط، وصلاته ستكون في تمام الساعة 05.19 صباحا بمدينة القاهرة.

وأوضح القاضي لصحيفة "الوطن" المصرية، إن هلال شهر شوال يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 12.02 ظهرا بتوقيت القاهرة المحلي، يوم الاثنين 29 من رمضان 1440 هجريا، الموافق 3 يونيو وهو "يوم الرؤية".

وأوضح الهلال الجديد سيبقي فى سماء مكة المكرمة، والقاهرة 6 دقائق بعد غروب شمس، وفي باقي محافظات الجمهورية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 5 لـ7 دقائق، أما في العواصم العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين 1 لـ17 دقيقة، وذلك وفقًا للحسابات الفلكية.

وأكد عميد المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن إتخاذ قرار تحديد موعد عيد الفطر يرجع لدار الإفتاء والفضيلة مفتي الديار المصرية، لافتا إلى أن هناك تنسيق تام بين المعهد القومي للبحوث الفلكية مع دار الإفتاء وهيئة المساحة لإستطلاع الهلال يوم الأثنين المقبل وهو يوم الرؤية، ومن المقرر أن ترفع اللجان تقريرًا للمفتي لتحديد الرؤية الشرعية والتي ستحدد موعد عيد الفطر المبارك.

وبشأن الجدل المثار حول موعد يوم عيد الفطرالمبارك، أوضح القاضي، أن هناك مرصدًا صغيرًا في المملكة العربية السعودية هو من أثار الجدل في تحديد الموعد ما بين الثلاثاء أو الأربعاء، مؤكدا أن الحسابات الفلكية في كثر من الدول العربية تؤكد أن الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك.

