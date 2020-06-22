البدء في المرحلة الثالثة من عملية "أبطال العراق" لملاحقة داعش

بدأ الجيش العراقي، الاثنين، المرحلة الثالثة من عملية "أبطال العراق" والتي تهدف لـ"تطهير وتفتيش مناطق محافظة صلاح الدين، والحدود الفاصلة مع قيادات عمليات ديالي وسامراء وكركوك ومن ثلاثة محاور"، حسبما أعلن الناطق باسم الجيش العراقي العميد يحيى رسول.

وأوضح المتحدث باسم الجيش العراقي، في تغريدة له على تويتر، الاثنين، أن قوات الرد السريع في الجيش العراقي، تعمل على تدمير عدد من الزوارق التابعة لتنظيم "الدولة الإسلامية" داعش.

وتستهدف المرحلة الثالثة من "أبطال العراق" تفتيش مساحة 4853 كم مربع، وملاحقة العناصر الإرهابية والمطلوبين والبحث عن أوكار داعش، ورفع المخلفات الحربية، وتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المناطق.

كان الجيش العراقي، بدأ المرحلة الثانية من "أبطال العراق" في أوائل يونيو حزيران الجاري، بدعم من طيران التحالف الدولي لمحاربة داعش، ومشاركة "الحشد الشعبي".

وبدأت المرحلة الأولى من العملية العسكرية الواسعة، في منتصف فبراير/شباط الماضي، وكانت قد شملت حين ذاك محافظة الأنبار وصولاً إلى الحدود مع سوريا والأردن، وتأتي ضمن خطط الجيش العراقي لمواجهة نشاط تنظيم داعش في تلك المناطق.