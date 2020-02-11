البرادعي: لا يوجد حد أدنى من الإنسانية في السجون المصرية

نشر المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، السياسي المصري، محمد البرادعي، تغريدة تحدث فيها عن الأوضاع الصعبة التي يعيشها المعتقلون في مصر.

وقال: "أقرأ كل يوم عن أهالي معتقلين أعرفهم، ولا أعرفهم، يناشدون إدارات السجون السماح لذويهم بملابس وأغطية تحميهم من برد الشتاء".

وأضاف: "لم أتصور يوماً ما أنني سأكتب لأطالب بالحد الأدنى من الإنسانية فى التعامل مع بعضنا البعض. ألسنا جميعا بشرا قبل أن نكون مصريين؟!".

ويعيش المعتقلون المصريون أوضاعا صعبة، ونقصا بالأمور الأساسية مثلا الأغطية والتدفئة، حيث لا تزودهم السلطات بما يلزم، ولا تسمح لذويهم بفعل ذلك.