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البرازيل تفتح "مكتبا دبلوماسيا" في القدس مع بدء رئيسها زيارة لاسرائيل

البرازيل تفتح "مكتبا دبلوماسيا" في القدس مع بدء رئيسها زيارة لاسرائيل
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