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البرازيل.. زيادة قياسية في الإصابات بكورونا

منشور 07 أيّار / مايو 2020 - 08:22
ارتفاع حصيلة حالات كورونا في البرازيل إلى 125218 إصابة و8536 وفاة
ارتفاع حصيلة حالات كورونا في البرازيل إلى 125218 إصابة و8536 وفاة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، عن تسجيل رقم قياسي في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، بلغ 10503 خلال الـ24 ساعة الماضية، إضافة إلى 615 وفاة في أعلى مؤشر أيضا

وبذلك ارتفعت حصيلة حالات كورونا في البلاد إلى 125218 إصابة و8536 وفاة.

وتشير الأرقام الأخيرة إلى أن الإصابات الجديدة زادت بحوالي 9,2 % خلال اليوم الماضي، بينما ارتفعت الوفيات بحوالي 7,8%.

في وقت سابق من الأربعاء، أكد مكتب المتحدث باسم رئيس البرازيل جايير بولسونارو، أن الفحوص أثبتت إصابة المتحدث أوتافيو دو ريغو باروس، بفيروس كورونا المستجد.

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