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البرازيل: قتلى وجرحى بإطلاق نار في مدرسة ساو باولو

البرازيل: قتلى وجرحى بإطلاق نار في مدرسة ساو باولو
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