البرازيل: مقتل 9 أشخاص في حادث دهس بحفل موسيقي

لقي 9 أشخاص مصرعهم في حادث دهس، اليوم الأحد، عندما اقتحم مشتبه بهما تطاردهما الشرطة وهما يركبان دراجة نارية حفلا موسيقيا يحضره 5 آلاف شخص.

ونقلت وكالة "رويترز" عن بيان للشرطة البرازيلية، أن قوات الأمن قامت بمطاردة الرجلين عندما أطلقا النار عليها في ضاحية بارايسوبوليس الفقيرة في ساو باولو.

وقالت الشرطة إن دخول المشتبه بهما إلى الحفل تسبب في تدافع أصيب نتيجته 7 أشخاص نقلوا إلى المستشفى.

وأضاف البيان أن الشرطة كانت تطارد الرجلين لأنهما كانا يعكران صفو الضاحية، فيما لم يؤكد البيان ما إذا كانت الشرطة قد ألقت القبض عليهما. (رويترز)