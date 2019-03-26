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البرلمان الأردني يطالب بإلغاء اتفاق لشراء الغاز من إسرائيل

البرلمان الأردني يطالب بإلغاء اتفاق لشراء الغاز من إسرائيل
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