البرلمان الأوروبي يوافق على إنهاء تغيير التوقيت بين الشتاء والصيف

معارضة 84 في المئة لنظام التوقيت الصيفي والشتوي.

وافق البرلمان الأوروبي على إنهاء تغيير التوقيت بين فصلي الشتاء والصيف في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك خلال تصويت للجمعية العامة للبرلمان، الثلاثاء، في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، على مشروع قانون بهذا الصدد، حيث وافق 410 نواب على المشروع فيما رفضه 192.

وبموجب مشروع القانون، فإن الدول الأعضاء بالاتحاد ستختار خيارا دائما بين العمل بنظام التوقيت الصيفي أو الشتوي حتى أبريل / نيسان 2020، وإنهاء العمل بالتوقيت الموسمي اعتبارًا من العام 2021.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته المفوضية الأوروبية العام الماضي بمشاركة 4.6 ملايين شخص، معارضة 84 في المئة من المشاركين لنظام التوقيت الصيفي والشتوي.