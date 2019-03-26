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البرلمان الأوروبي يوافق على إنهاء تغيير التوقيت بين الشتاء والصيف

البرلمان الأوروبي يوافق على إنهاء تغيير التوقيت بين الشتاء والصيف
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