البرلمان الجزائري يصادق على قانوني الانتخاب والسلطة المستقلة

صادق مجلس النواب الجزائري بالأغلبية على مشروعي قانوني الانتخابات والسلطة المستقلة

وسلمت الهيئة المكلفة بالبحث عن مخرج للأزمة السياسية في البلاد، تقريرا إلى الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، الأحد الماضي.

واقترحت الهيئة في هذا السياق مشروعي قانونين، أحدهما بشأن مراجعة قانون الانتخابات، والآخر يتعلق بتشكيل لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات، بحسب بيان للرئاسة بثه التلفزيون الحكومي.

وأضاف البيان أن قايد بن صالح كلف منسق هذه الهيئة كريم يونس، الرئيس السابق لمجلس النواب، بإجراء مزيد من المشاورات بهدف إنشاء لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات.

ويرى الجيش الجزائري في الانتخابات السبيل الوحيد لإنهاء أزمة الاحتجاجات التي بدأت قبل شهور. وكان رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح قد دعا أكثر من مرة إلى إجراء الانتخابات الرئاسية قبل نهاية 2019.