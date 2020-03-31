البرلمان الروسي يمهد لإعلان "الطوارئ" بسبب كورونا

وافق مجلس الدوما الروسي (الغرفة الأدنى بالبرلمان) اليوم الثلاثاء بصورة مبدئية على مشروع قانون يتيح لرئيس الوزراء إعلان حالة الطوارئ بسبب وباء فيروس كورونا.

وقال المجلس، في بيان، إن رئيس الوزراء سيكون من حقه “تطبيق نظام حالة تأهب قصوى أو حالة طوارئ لكامل الأراضي الروسية أو لجزء منها”.

وكان رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين أشار أمس إلى أن تدابير الإغلاق التي دخلت حيز التنفيذ بالفعل في موسكو يجب فرضها أيضا في جميع أنحاء البلاد لمنع تفشي الفيروس.

وفرضت روسيا قيودا على حركة الدخول إليها، باستثناءات قليلة، مثل الدبلوماسيين والسلع المستوردة.

ولا يزال مشروع القانون يتطلب قراءتين إضافيتين في مجلس النواب. وهو أمر يُتوقع إتمامه قريبا. وبهذا الدعم، من المتوقع أن تتم الموافقة على مشروع القانون لاحقا في مجلس الاتحاد الروسى (الغرفة العليا بالبرلمان)، ليوقع عليه الرئيس بعد ذلك ليصبح قانونا نافذا.