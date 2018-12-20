البرلمان السوري يدعو لايجاد فرض عمال للجنود المسرحين

وبحسب توجهات الحكومة للعام 2019، فاتها قررت توفير اكثر من 69 الف فرصة عمل .

دعا مجلس الشعب السوري خلال اجتماع عقده، إلى اتخاذ إجراءات تهم المواطن والتي تشمل عدد من القضايا المعيشية والخدمية.

وأكد أعضاء المجلس على توفير فرص عمل للعسكريين المسرحين من الخدمة الاحتياطية.

وصدرت قرارات مؤخراً من قيادة الجيش تنص على تسريح عناصر دورات 249 وما قبلها فضلا عن الدورة 274 وماقبلها والدورة 102 وتشمل الضباط الاحتياطيين و المجندين.

وبحسب توجهات الحكومة للعام 2019، فاتها قررت توفير اكثر من 69 الف فرصة عمل .

كما دعا المجلس إلى زيادة رواتب الموظفين وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين وضبط اسعار المواد والسلع الاساسية.

كما جدد المجلس تاكيده على على محاربة ظاهرة الفساد ، واكد ايضا على إعادة النظر بتعويضات أساتذة الجامعات ووضع الطلاب المستنفدين.