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البرلمان العراقي يطالب الحكومة بفتح تحقيق حول الزيارات السرية لإسرائيل

البرلمان العراقي يطالب الحكومة بفتح تحقيق حول الزيارات السرية لإسرائيل
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