البرلمان العراقي يطالب باستدعاء السفير في واشنطن بسبب "اسرائيل"

طالب مسؤول في رئاسة البرلمان العراقي الحكومة باستدعاء سفير بلادهم في الولايات المتحدة الأمريكية، فريد ياسين، واتخاذ الاجراءات كافة بحقه، عقب تصريحاته بشأن تطوير العلاقة مع إسرائيل.

وتناقلت وسائل إعلام محلية، مقطع فيديو يظهر فيه السفير قائلا: “إن هناك أسبابا موضوعية قد تدعو إلى تطوير العلاقات مع إسرائيل”.

والجمعة، تحدث السفير ياسين، خلال مقابلة متلفزة، عن ضرورة إقامة بغداد علاقات مع تل أبيب، لوجود جالية عراقية كبيرة هناك، وللاستفادة من الخبرات الإسرائيلية لا سيما في مجالي التكنولوجيا والزراعة.‎

وقال النائب الاول لرئيس البرلمان، حسن الكعبي، في بيان له، إن ” تصريحات سفيرنا في واشنطن لا تمثل موقف العراق الرسمي والشعبي الرافض لأية علاقة مهما كان نوعها مع الكيان الغاصب لأرضنا المحتلة في فلسطين”.

وطالب الكعبي وزارة الخارجية بـ”أخذ دورها في مساءلة واستدعاء السفير واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بعدم تكرار التصريحات التي تسيء إلى المواقف الثابتة للدولة ومحاسبة كل من يصرح او يتكلم باسم العراق”.

وجدد الكعبي “رفضه لأي فكرة او مشروع يمهد للتطبيع مع الكيان المحتل”.

ولا يقيم العراق علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، ولا يعترف بها. ولا تقيم الدول العربية باستثناء الأردن ومصر، علاقات علنية مع تل أبيب.