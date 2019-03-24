البرلمان العراقي يناقش تقريرا حول فاجعة غرق عبارة الموصل

يعقد مجلس النواب العراقي الأحد جلسة لمناقشة عدة مشاريع وقوانين إضافة إلى مناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق النيابية بخصوص حداثة غرق عبارة النقل السياحية في مياه نهر دجلة الأسبوع الماضي.

ولقي أكثر من 100 شخص غالبيتهم من النساء والأطفال في فاجعة غرق العبارة التي كانت تنقل مواطنين بقصد التنزه إلى جزيرة أم الربيعين السياحية شمالي الموصل.

ونقلت صحيفة الصباح عن بشير حداد النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي قوله إن "جلسة اليوم الأحد، هي جلسة اعتيادية وهناك جدول أعمال معلن عنه مسبقا ومن ضمن فقرات الجدول عرض تقرير لجنة تقصي الحقائق لمحافظة نينوى وهذا التقرير يتضمن توصيات تتعلق بمجمل ملفات محافظة نينوى في الجوانب الإدارية وإعادة الإعمار والنازحين".

فيما قالت مقرر البرلمان النائبة خديجة علي للصحيفة إن "جلسة اليوم، ستخصص لمناقشة فاجعة عبارة الموصل وقد تتضمن الفقرات أخرى".

وأضافت أن الجلسة "قد تكون سرية للتصويت على إقالة محافظ نينوى ونائبيه لأن هناك مطالبات من النواب بأن تكون الجلسة سرية كي لا تكون هناك ضغوطات من قبل البعض حول العقوبا التي سيتم اتخاذها بشأن المتسببين بحادثة العبارة".

وكان رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، قدم في وقت سابق مقترحا إلى مجلس النواب، لإقالة محافظ نينوى ونائبيه بتهمة "الإهمال و التقصير الواضحين في أداء الواجب والمسؤولية".

وارتفعت حصيلة ضحايا حادث غرق العبارة الخميس الماضي، إلى ما لا يقل عن 120 قتيلاً فيما لا يزال العشرات في عداد المفقودين.

عربي21