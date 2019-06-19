البرلمان العربي يصنف الحوثيين جماعة ارهابية ويدعو الامم المتحدة لحظرها

صنف البرلمان العربي مليشيات (الحوثيين) المدعومة من ايران جماعة "إرهابية"، وطالب جامعة الدول العربية والأمم المتحدة بتصنيفها كجماعة إرهابية

جاء ذلك في ختام أعمال الجلسة العامة الرابعة من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان التي عقدت اليوم الأربعاء في القاهرة برئاسة الدكتور مشعل السلمي رئيس البرلمان العربي وحضور رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني.

ويقول البرلمان العربي ان الجماعة الحوثية تعمدت استهداف المدنيين والمنشآت المدنية حيث استهدف "الهجوم الإرهابي على منشآت مدنية بالمملكة العربية السعودية، وسفن تجارية بالمياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وبحر عُمان".

وطالب البرلمان العربي، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي "بموقفٍ حازمٍ وفوري بتصنيف ميليشيا الحوثي الانقلابية كجماعة إرهابية، لانتهاكها الصارخ للقانون الدولي وتعمدها الاستهداف المتكرر للمنشآت المدنية والحيوية في المملكة العربية السعودية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وملاحقة قادتها ومموليها وداعميها سواءاً كانوا دولاً أو جماعات" بحسب نص القرار.

وأدان البرلمان العربي بأشد العبارات "قيام ميليشيا الحوثي الانقلابية باستهدف محطتي ضخ نفط بالمملكة العربية السعودية باستخدام طائرات "درون" المسيّرة بتاريخ 14 مايو/ أيار الماضي واستهداف مطار أبها الدولي بتاريخ 12 يونيو/ حزيران الجاري".

وأدان البرلمان العربي، "التدخلات السلبية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، من خلال التصريحات التي تُهدد فيها أمن وسلامة دول الخليج العربية، وإغلاق مضيق هرمز الذي يُعتبر مضيقاً دولياً للملاحة الدولية لا يجوز التعرض له أو المساس به، أو تحريك مليشياتها الإرهابية داخل الدول العربية لزعزعة الأمن والاستقرار بها، منتهكةً بذلك ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل لسيادة الدول".

وطلب البرلمان العربي، من جامعة الدول العربية "رفع ملف التهديدات التي تقوم بها الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية إلى مجلس الأمن الدولي لإيقاف هذه التدخلات، والبرلمان العربي يعمل لإعداد مذكرة قانونية في هذا الشأن".