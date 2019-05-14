البرلمان الليبي يصنف الإخوان المسلمين تنظيما ارهابيا

كشف النائب زايد هدية عضو مجلس النواب الليبي، أن برلمان البلاد في طبرق صوت بالأغلبية على تصنيف تنظيم الإخوان المسلمين إرهابيا في جلسة عقدها مساء الاثنين، داخل مقره في طبرق.

وقال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بلحيق، في تصريح صحفي لوكالة "سبوتنيك"، إن "مجلس النواب الليبي صوت في جلسته المسائية التي عقدها مساء الاثنين على تجريم جماعة الإخوان المسلمين وتصنيفها إرهابية".

وعقد مجلس النواب جلسته صباح الاثنين، برئاسة رئيسه المستشار عقيلة صالح، وبحضور النائب الثاني أحميد حوم، و70 نائبا وعلقت الجلسة، ثم استؤنفت مساء.

وتعاني ليبيا، منذ التوصل لاتفاق الصخيرات عام 2015، انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج غربي البلاد، وهي الحكومة المعترف بها دوليا، إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان