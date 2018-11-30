البرلمان المصري يستنكر استباق نظيره الإيطالي نتائج تحقيقات قتل ريجيني

استنكر مجلس النواب المصري استباق مجلس النواب الإيطالي الأحداث ومحاولة القفز على نتائج التحقيقات في قضية مقتل الطالب الإيطالي "ريجيني" في مصر.

وأكد البرلمان المصري على التمسك بسيادة القانون وعدم التأثير أو التدخل في عمل سلطات التحقيق لاسيما وأن الإجراءات الأحادية لا تحقق مصلحة البلدين ولا تخدم جهود كشف الحقيقة والوصول للعدالة.

وقال مجلس النواب المصري في بيان إنه تابع التصريحات الصادرة مؤخرا عن رئيس مجلس النواب الإيطالي روبيرتو فيكو، والتي أشار فيها إلى تعليق العلاقات البرلمانية مع مجلس النواب المصري حتى انتهاء التحقيقات الجارية في قضية مقتل جوليو ريجيني.

وأشار البيان إلى أن مجلس النواب المصري يؤكد على العلاقات التاريخية والقوية بين مصر وإيطاليا على كافة المستويات، فإنه يعبر عن استغرابه الشديد من صدور تلك التصريحات وأسفه لهذا الموقف غير المبرر من جانب مجلس النواب الإيطالي خاصة أنها تأتي عقب اجتماع مشترك بين النيابة العامة المصرية والنيابة العامة الإيطالية لاستكمال التعاون المشترك في التحقيقات المتعلقة بقضية ريجيني.

وكان مجلس النواب الإيطالي، الغرفة السفلى من برلمان البلاد، قد أعلن عن تعليق العلاقات الدبلوماسية مع البرلمان المصري بسبب قضية مقتل الطالب الإيطالي، جوليو ريجيني، في القاهرة، عام 2016.