البرلمان قد يقبل استقالة حكومة عبد المهدي اليوم

نقلت صحيفة “الصباح” الحكومية العراقية اليوم الخميس، عن مصدر برلماني ترجيحه أن تخصص جلسة البرلمان اليوم لقبول استقالة الحكومة، كون مفاوضات تجرى بهذا الشأن بين كتلتي “الفتح”، وسائرون”.

وقال النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ديار برواري للصحيفة إن “مجلس النواب سيعقد جلسته اليوم لاستكمال قراءة القوانين”، مبينا أنه “من المحتمل أن تشهد الجلسة عرض استقالة الحكومة لأن هناك مفاوضات بين كتلة الفتح وسائرون”.

وأضاف برواري أن “الضغط الجماهيري على الحكومة يحتم تقديم استقالتها وهذا مرهون بالمفاوضات الجارية في الأروقة السياسية”، لافتا إلى أن “قيادات كتلتي الفتح وسائرون تتفاوض لحسم مصير الحكومة”. (د ب أ)