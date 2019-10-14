البرهان في جوبا لبحث ملف السلام

وصل عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان إلى مدينة جوبا صباح اليوم الاثنين، بزيارة رسمية إلى جمهورية جنوب السودان تستغرق يوما واحدا.

وسيحضر البرهان أعمال الجلسة الافتتاحية لمحادثات السلام بين وفدي الحكومة والحركات المسلحة السودانية اليوم الاثنين .الجدير بالذكر أن الجلسة الافتتاحية التى تعقد فى قاعة "الحرية" فى جوبا، يحضرها رؤساء كل من أوغندا وكينيا والصومال وجيبوتى ورئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد، ورئيس الوزراء المصري وعدد من الشركاء الإقليميين والدوليين ومنظمات الأمم المتحدة.

وكان الناطق الرسمي باسم المجلس السيادي في السودان، محمد الفكي سليمان، قال إن الحكومة الانتقالية في الخرطوم مصممة على إحراز تقدم في عملية السلام عبر المفاوضات اليوم مع الحركات المسلحة التي حملت السلاح ضد الحكومة لما يقارب العقدين.

واكتمل وصول وفود التفاوض منذ أمس، حيث وصل وفد السودان المفاوض بقيادة نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو ووفود جميع الحركات المسلحة أمس الأحد.