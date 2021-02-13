البرهان ل"قمة اسرائيل": "اتفاقات إبراهيم" ترسي قيم التسامح

قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، أن بلاده وقع على "اتفاقات إبراهيم" انطلاقا من "سعيه الصادق إلى تأكيد وإرساء قيم السلام والتسامح والتعايش السلمي واحترام الحريات والأديان وقبول الآخر".

جاء هذا التصريح في كلمة وجهها البرهان الخميس عبر تقنية فيديو كونفرانس لـ"قمة إسرائيل" وهي فعالية افتراضية دولية ينظمها طلاب إسرائيليون ويشارك فيها للمرة الأولى طلاب من السودان.

وشدد البرهان على أهمية دور الشباب في بناء السودان، قائلا إن "بلاده تستشرف عهدا جديدا من الحرية والسلام والعدالة سيبنيه الشباب والطلاب".

يذكر أن "قمة إسرائيل" هي حركة دولية مخصصة للنقاش في حرم الجامعات بين إسرائيل وطلاب وشباب العالم، ويشارك فيها متحدثون عالميون، وترافقها معارض مهنية وفرص للتبادل الأكاديمي، وترعاها جامعتا هارفارد وكولومبيا الشهيرتان.

يذكر أنه في الـ 6 من يناير الجاري، وقع السودان مع الولايات المتحدة "اتفاقات إبراهام" التي وافقت بموجبها الخرطوم على تطبيع علاقاتها مع إسرائيل.

وبتوقيع اتفاق التطبيع، أصبح السودان ثالث دولة عربية، بعد الإمارات والبحرين، توقع "اتفاقات إبراهام".

ووقعت الخرطوم الاتفاقات بعد أقل من شهر من قيام واشنطن بإزالتها من القائمة السوداء "للدول الراعية للإرهاب".

وسبق أن أعلن السودان في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تطبيع علاقته مع إسرائيل، وفي اليوم نفسه أعلنت واشنطن أنها قررت رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، التي أدرجت عليها الخرطوم منذ عام 1993، وهو القرار الذي دخل الشهر الماضي حيز التنفيذ.