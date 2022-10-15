البرهان: نقترب من التوصل لحل سياسي ينقذ السودان

أكد قائد القوات المسلحة السودانية ومجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، تفاؤله بقرب التوصل لحل سياسي ينقذ البلاد من المأزق الذي تعيشه، مشيرا إلى أن الاتفاق بين المكونات السياسية الرئيسية في البلاد، بات قريبا.

وأفاد بيان صدر عن مكتب البرهان، اليوم السبت، بأن المؤسسة العسكرية وجزء مقدر من القوى السياسية، قدموا تنازلات من أجل تحقيق تطلعات الشعب، معربا عن ثقته بتولي الآلية الثلاثية مهمة تسهيل عملية التوافق.

وشدد البيان، على أن القوات المسلحة السودانية ستراقب الأوضاع في البلاد، وبأنها لن تسمح بالإنزلاق للإنقسام، موضحة أنها لن تشارك بشكل فاعل في المشهد السياسي.