البرهان يؤدي القسم رئيسا للمجلس السيادي السوداني

أدى رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان القسم أمام رئيس مجلس القضاء، اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن يؤدي أعضاء المجلس السيادي السوداني ورئيس الحكومة اليمين في وقت لاحق اليوم.

وكان المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي شمس الدين كباشي، قد أعلن أمس إصدار مرسوم دستوري بتشكيل مجلس السيادة من 11 عضوا برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

وأعلن متحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي السوداني أن الجيش وتحالف قوى الحرية والتغيير المعارض شكلا مجلس السيادة الذي سيقود المرحلة الانتقالية التي اتفق عليها الطرفان ومدتها 39 شهرا.



وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) إن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة أصدر مساء أمس مرسوما دستوريا بتعيين المجلس.

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي إن “مرسوما دستوريا صدر بتشكيل مجلس السيادة” المؤلف من 11 عضوا وبرئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان كما سيتم تعيين رئيس الوزراء اليوم الأربعاء، بحسب المتحدث.

اعضاء المجلس السيادي

وتشمل قائمة الأعضاء كلاً من حسن محمد إدريس والدكتور الصديق تاور ومحمد الفقي سليمان ومحمد عثمان التعايشي وعائشة موسى السعيد، بالإضافة إلى السيدة التي تم إعلان اتفاق الانتقالي السوداني وقوى التغيير عليها، السيدة رجاء عيسى عبد المسيح.