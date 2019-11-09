  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. البرهان يدعو السودانيين لدعم المرحلة الانتقالية

البرهان يدعو السودانيين لدعم المرحلة الانتقالية

منشور 09 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2019 - 03:52
قال البرهان إن بناء السودان الجديد يحتاج تكاتف كافة الأطراف
قال البرهان إن بناء السودان الجديد يحتاج تكاتف كافة الأطراف

دعا الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي في السودان، المواطنين للالتفاف حول حكومة الفترة الانتقالية.

ورحب البرهان خلال حضوره صلحا بين قبيلتين في ولاية نهر النيل، اليوم السبت، بعودة السودانيين الذين حملوا السلاح لفترات طويلة في نزاعات سابقة. مطالبا بالعمل من أجل بناء دولة يتساوى فيها الجميع.

وقال البرهان إن بناء السودان الجديد يحتاج تكاتف كافة الأطراف.

وتتزامن تصريحات البرهان مع وصول وفد من الجبهة الثورية إلى العاصمة الخرطوم لإجراء عدد من اللقاءات مع مجلسي السيادة والوزراء وعدد من القوى السياسية.


© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...