البرهان يدعو السودانيين لدعم المرحلة الانتقالية

دعا الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي في السودان، المواطنين للالتفاف حول حكومة الفترة الانتقالية.

ورحب البرهان خلال حضوره صلحا بين قبيلتين في ولاية نهر النيل، اليوم السبت، بعودة السودانيين الذين حملوا السلاح لفترات طويلة في نزاعات سابقة. مطالبا بالعمل من أجل بناء دولة يتساوى فيها الجميع.

وقال البرهان إن بناء السودان الجديد يحتاج تكاتف كافة الأطراف.

وتتزامن تصريحات البرهان مع وصول وفد من الجبهة الثورية إلى العاصمة الخرطوم لإجراء عدد من اللقاءات مع مجلسي السيادة والوزراء وعدد من القوى السياسية.