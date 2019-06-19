البرهان يدعو المعارضة للعودة الى المفاوضات

طلب الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الحاكم في السودان من المعارضة العودة الى المفاوضان من دون شروط

ودعت قوى الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات إلى استئناف أنشطتها التصعيدية ضد المجلس العسكري الحاكم بتسيير المواكب والتظاهرات الليلية، فيما طالبت بنقل السلطة الى المدنيين او ايجاد نسبة كبيرة لهم في الحكم الانتقالي

ودعت الامم المتحدة والاتحاد الاوربي المجلس العسكري لتسليم السلطة الى جهة مدنية فورا

وخرجت مظاهرات بالعاصمة والولايات، ورفع المتظاهرون شعارات تؤكد التزامهم بالسلمية وتطالب العسكر بتسلم السلطة إلى المدنيين، كما طالبوا بتحقيق العدالة في حادثة فض الاعتصام.