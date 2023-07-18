"البرهان" يظهر في فيديو جديد وهو في مبنى القيادة العامة

تداولت وسائل الإعلام العسكرية للجيش السوداني مقاطع فيديو تظهر قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان وهو يترأس اجتماعًا عسكريًا يضم قادة الجيش في مبنى القيادة العامة.

حيث يظهر البرهان في الفيديو، وهو يقوم بتحية عدد من العسكريين قبل أن يستلم رئاسة الاجتماع.

وكانت آخر مرة يظهر فيها البرهان في فيديو خلال زيارته لمقر القوات البرية في مايو الماضي، حيث كان يهدف إلى إيصال رسالة لقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو.

تتنافس الأطراف المتحاربة للسيطرة على مبنى القيادة العامة للجيش، حيث تعرض لهجوم في السابق ونجا البرهان من الموت خلاله.

ويحتوي هذا المقر على عدة مبانٍ مهمة، بما في ذلك مبنى المخابرات ومبانٍ سكنية للدبلوماسيين والموظفين المدنيين، وقائد قوات الدرك.

كما يضم المقر أيضًا بيت الضيافة الذي يستخدمه عادة القائد العام للقوات المسلحة، وكان يُستخدم سابقًا من قبل الرئيس السابق عمر البشير.

ويقع مقر القيادة بالقرب من منطقة المطار ويتصل بمبنى القيادة العامة عن طريق عدة مداخل.

وكان المقر قد تعرض لعدة هجمات منذ بداية الاشتباكات في أبريل الماضي، مما أدى في بعض الأحيان إلى اندلاع حرائق في مبنى قيادة القوات البرية.

