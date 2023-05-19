البرهان يعزل دقلو ويعين مقربين في قمة الجيش مع احتدام الحرب في السودان

عزل رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبدالفتاح البرهان الجمعة، نائبه محمد حمدان دقلو الذي بات خصمه اللدود، وعين مقربين في اعلى هرم قيادة الجيش، في خطوة تأتي بعد شهر من اندلاع الحرب في البلاد.



وأعلن البرهان أنه أصدر مرسوما بتعيين زعيم المتمردين السابق مالك عقار نائبا له في مجلس السيادة الذي يعد اعلى سلطة سياسية في البلاد، وذلك بدلا من دقلو قائد قوات الدعم السريع الذي امر باعفائه من المنصب.

وكان البرهان ودقلو نفذا انقلابا اقصى المدنيين من المجلس الذي تشكل بالشراكة مع العسكريين عقب اطاحة الرئيس عمر البشير من السلطة عام 2019، بهدف ادارة مرحلة انتقالية كان يفترض ان تنتهي بتسليم السلطة لمدنيين منتخبين.

ولم تلبث ان تفجرت الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع قبل 35 يوما، وذلك بعدما تاجل لمرتين توقيع اتفاق سلام بين العسكريين والمدنيين لانهاء الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.

وتعثر توقيع الاتفاقية التي كان يفترض ان تفسح الطريق لتشكيل حكومة مدنيةبسبب خلافات حول بند اساسي في اتفاق السلام يتعلق بشروط دمج قوات الدعم السريع في الجيش.

والدعم السريع هي قوة انبثقت عن ميليشيا الجنجويد التي كانت ذراع البشير الباطش لقمع التمرد في اقليم دارفور.

وبالتوازي مع عزل دقلو، تقرر تعيين الفريق أول شمس الدين كباشي نائبا لقائد القوات المسلحة والفريقين عبد الرحمن حسن العطا وابراهيم جابر ابراهيم كريمة مساعدين للقائد العام للجيش، بحسب بيان للقوات المسلحة.

وتاتي هذه التغييرات في وقت فشلت المفاوضات الجارية جدة السعودية بين ممثلي البرهان ودقلو في تحقيق اي اختراق على صعيد التوصل الى هدنة إنسانية.

وتدور اشتباكات طاحنة بين الطرفين في الخرطوم وأم درمان الضاحية الغربية للعاصمة، وكذلك في اقليم دارفور حيث قتل 18 شخصا في نيالا، عاصمة ولاية شمال الاقليم الخميس.

وقتل اكثر من 850 شخصا بينهم اعداد كبيرة من الاطفال، واصيب الالاف منذ اندلاع القتال في 15 نيسان/أبريل بين القائدين المتصارعين على السلطة.

من هو مالك عقار نائب البرهان الجديد بمجلس السيادة؟

يتجدر مالك عقار، رئيس حركة تحرير السودان-الشمال من ولاية النيل الأزرق قرب الحدود مع اثيوبيا، والتي شغل منصب حاكم لها.

مالك عقار نائب البرهان الجديد

وكان اعضاء حركة التمرد الدنوبية الذين اثروا البقاء في السودان بعد انفصال الجنوب قد شكلوا الحركة عام 2011، والتي لم تلبث ان انقسمت بعدها بست سنوات الى جناجين، يقود عقار احدهما.

وقع عقار مع قادة حركات تمرد اخرين اتفاق سلام مع الخرطوم عام 2020، واصبح عضوا في مجلس السيادة اعتبارات من العام التالي.

وقلل مراقبون من اثر تولي عقار مكان دقلو كنائب لرئيس مجلس السيادة على صعيد الوضع العسكري على الجبهات.

من هو شمس الدين كباشي نائب قائد الجيش الجديد؟

ظهر شمس الدين كباشي في تسجيل فيديو بمعية البرهان في الايام الاولى لاندلاع المواجهات في الخرطوم، وبدا انه كان يتولى ادارة المعارك التي يخوضها الجيش مع قوات الدعم السريع.

شمس الدين كباشي

وكباشي (62 عاما) هو العضو الخامس من العسكريين في مجلس السيادة. وسبق له ان شغل رئيسا للجنة السياسية ومتحدثا باسم المجلس مع تاليفه عام 2019.

كما تولى منصب نائب رئيس أركان القوات البرية والتدريب، ومديرا لكلية الحرب العليا في الأكاديمية العسكرية.

ووالد كباشي الذي توفي أثناء المواجهات الاخيرة، هو جندي متقاعد خدم ً في لواء الهجانة بين عامي 1955 و 1973.