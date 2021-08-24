البشير: اريد ان يقطع رقبتي قاضي سوداني

قال الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، إنه يوافق أن يحاكم داخل السودان من قبل أسوأ قاض في البلاد بدلا من محاكمته أمام قاض (خواجة).

وقال البشير من داخل قفص المحكمة بمعهد الأدلة الجنائية في أول رد له على موافقة الحكومة على تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية بأن صحته سليمة الحمد لله ولا يعاني من أي أمراض خاصة الأمراض المزمنة (الضغط والسكري).

ويحاكم البشير و(27) آخرين من قيادات رموز النظام البائد بتدبير انقلاب 30 يونيو 1989م.

وأعلنت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، في وقت سابق الشهر الجاري قرار الخرطوم بتسليم البشير وإثنين من مساعديه المطلوبين في ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية “سونا” عن المهدي لدى لقائها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم أسد خان، الذي زار السودان قولها: “قرر مجلس الوزراء تسليم المطلوبين إلى الجنائية الدولية”.

وفي 11 نيسان (أبريل) 2019، عزلت قيادة الجيش في السودان عمر البشير من الرئاسة (1989 ـ 2019)، تحت ضغط احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية، ووضعته في سجن كوبر بالعاصمة السودانية.