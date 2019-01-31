الرئيس السوداني عمر البشير

صرح الرئيس السوداني عمر البشير، بأن تغيير الحكومة والرئيس في البلاد "لا يتم عبر واتساب أو فيسبوك"، بل بصناديق الاقتراع والانتخابات.

وقال البشير في خطاب جماهيري: "الانتخابات هي من تغير الحكومة والرئيس وليس واتساب وفيسبوك. والقرار في التغيير سيكون بيد جماهير الشعب السوداني في انتخابات 2020".

وتعهد الرئيس السوداني برعاية الشباب والجلوس معهم إلى طاولة الحوار، وقال: "رعاية الشباب وحل قضاياهم واجب على كل مسؤول سواء في الحكومة أو المجتمع"، مؤكدا "التزام الدولة بالجلوس مع الشباب والحوار معهم باعتبارهم سواعد مستقبل البلاد".

ومنذ 19 ديسمبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات منددة بالغلاء تطالب بتنحي البشير، وأعمال عنف أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.