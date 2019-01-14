البشير: حل المشكلة الاقتصادية لا يكون بالنهب والحرق

الرئيس عمر البشير

مع استمرار المظاهرات في السودان احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية والمناهضة للحكومة، أكد الرئيس عمر البشير، أن السودان سيبقى موحدا وآمنا ومستقرا رغم كل المشاكل.

وقال البشير في خطاب ألقاه اليوم الاثنين، في مدينه نيالا عاصمة ولايه جنوب دارفور، إن هناك مشكله اقتصاديه وسنعمل على حلها، مضيفا أن حلها لن يكون "بالنهب والحرق والتخريب"، مؤكد أن "تغيير الحكومة يمكن فقط عن طريق الشعب وصندوق الانتخابات".

كما توجه البشير في كلمته بالشكر إلى مصر، قائلا: "نشكر إخوانا في مصر على وقفتهم معنا وأرسلوا وفدا رفيعا، ورئيسهم صرح نحن مع السودان".

كذلك أعرب البشير عن شكره لجنوب السودان وإثيوبيا وتشاد على وقوفها مع السودان.

ودعا الرئيس السوداني الحركات المسلحة إلى الانضمام إلى السلام والحوار الوطني.

هذا وامتدت أمس الأحد حركة الاحتجاجات التي يشهدها السودان منذ حوالي شهر، إثر قرار الحكومة رفع أسعار الخبر، لتشمل إقليم دارفور المضطرب غرب البلاد.

ويشهد عدد من المدن السودانية بما فيها الخرطوم مسيرات مناهضة للحكومة، واشتباكات مع الشرطة