البشير خضع لفحوصات طبية خارج السجن

قال مصدر قيادي بـ”المؤتمر الوطني” (الحزب الحاكم السابق بالسودان) إن الرئيس المعزول، عمر البشير، أجرى فحوصات طبية خارج سجن كوبر.

جاء ذلك في تصريحات خاصة أدلى بها القيادي للأناضول، طالبًا بعد كشف هويته.

وأشار المصدر إلى أن البشير “أجرى مراجعة دورية مع إختصاصي لطب العيون خارج السجن، بعد توصية طبية من سجن كوبر الذي يقبع به”.

ولم تصدر السلطات السودانية أي تعليق حول ذلك، سواء بالنفي أو التأكيد.

ومثل الرئيس السوداني المعزول، السبت الماضي ، أمام المحكمة في الجلسة التاسعة، للنظر في تهمتي “الثراء الحرام” و”التعامل غير المشروع بالعملة الأجنبية”.

وفي 11 أبريل/نيسان الماضي، عزلت قيادة الجيش البشير من الرئاسة، بعد 30 عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وفي 19 أغسطس/ آب الماضي، بدأت أولى جلسات محاكمة البشير، الذي يواجه تهما بـ”الفساد” بعد العثور على مبلغ 7 ملايين يورو في مقرّ إقامته بعد عزله. (الأناضول)