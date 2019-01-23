البشير في الدوحة.. وتميم: ندعم وحدة السودان

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس السوداني عمر البشير/ أرشيفية

شدد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على موقف بلاده الداعم لوحدة واستقرار السودان، وسبل تنمية العلاقات القائمة بين البلدين.

وأشار أمير قطر لدى لقائه الرئيس السوداني عمر البشير في الدوحة، إلى موقف بلاده الثابت وحرصها على وحدة السودان.

وبحث الجانبان سبل دعم وتنمية العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين، والارتقاء بها، بالإضافة إلى مستجدات الأحداث إقليميا ودوليا.

وأقام الشيخ تميم مأدبة غداء على شرف الرئيس السوداني البشير والوفد المرافق له، في الديوان الأميري القطري.

ووصل الرئيس السوداني عمر البشير إلى العاصمة القطرية الدوحة مساء الثلاثاء، للقاء أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية، في وقت سابق، أن الزعيمين سيبحثان خلال الزيارة "العلاقات الأخوية بين البلدين وآفاق تعزيزها، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك".

ورافق الرئيس السوداني خلال الزيارة، عدد من كبار المسؤولين في الحكومة السودانية، على أن ينضم إليهم في الدوحة، وزير الخارجية، الدرديري محمد أحمد.