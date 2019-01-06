البشير لمطالبيه بالتنحي: استعدوا لانتخابات 2020

الرئيس السوداني عمر البشير

دعا الرئيس السوداني عمر البشير، السبت، من يطالبونه بالتنحي عن السلطة، إلى الاستعداد لخوض انتخابات 2020 المقبلة للوصول إلى الحكم.

وأضاف البشير، في مقابلة مع تلفزيون “المستقلة” (خاصة مقرها لندن)، “نحن لدينا تفويض شعبي وأتينا إلى الحكم عبر انتخابات أشرفت عليها مفوضية معترف بها من كل القوى السياسية”.

وأشار إلى أن “الدستور الموجود حاليا متفق عليه من قبل جميع القوى السياسية”.

وشدد البشير على أنه “يؤدي عهده مع الشعب للعمل على توفير سبل العيش الكريم والأمن ونخدم البلاد”.

واستطرد “في ظل الاضطراب الدولي والإقليمي والاستهداف (دون تحديد) نحن نسعى لتأمين العيش للشعب السوداني وتوفير الأمن”.

واعتبر أن خطوة أحزاب “جبهة التغيير الوطنية” بتقديم مذكرة تطالبه بتشكيل مجلس سيادة انتقالي لتسيير شؤون البلاد “جاءت من قيادات حزبية تم إعفاؤها من الوزارات”.

وتتواصل في البلاد، منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، احتجاجات منددة بتدهور الأوضاع المعيشية، عمت عدة مدن بينها الخرطوم، وشهد بعضها أعمال عنف.

والثلاثاء، أعلنت “الجبهة الوطنية للتغيير” (22 حزبا) وحزب الأمة، المشاركان في الحوار الوطني، العزم على تقديم مذكرة إلى البشير، للمطالبة بتشكيل “مجلس سيادة انتقالي، لتسيير شؤون البلاد”، و”تشكيل حكومة قومية”، فيما أعلنت حركة “الإصلاح الآن” انسحابها من الحكومة.

(الأناضول)