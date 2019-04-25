البشير همّ بارتكاب مجزرة بحق المحتجين استنادا الى فتوى شرعية!

كشف نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق محمد حمدان دقلو حميدتي، عما قال انها مجزرة كان الرئيس المخلوع عمر البشير يهم بارتكابها بحق المحتجين ضده، مستندا في ذلك الى فتوى للامام مالك بن انس، ثاني الائمة الاربعة في المذهب السني.

واكد حميدتي وهو ايضا قائد قوات الدعم السريع، ان هذه النية المبيتة ضد المحتجين تجلت خلال اجتماعه مع القيادات العسكرية قبيل تنفيذ الانقلاب العسكري وعزله.

وقال الفريق “حميدتي” إنهم طرحوا الأزمة السياسية أمام البشير في ساعاته الأخيرة كرئيس قبل خلعه، وأضاف “حميدتي” سألناه ما هو الحل؟ فرد عليهم حسب مقطع فيديو قصير لـ “حميدتي”، بأن الرئيس المخلوع أجابهم ” نحن مالكية ولنا فتوى تبيح لنا قتل ثلث المواطنين المحتجين ليعيش البقية بعزة”.

وأضاف الفريق حمدان في مقطع الفيديو الذي نشرته صحيفة “التيار” السودانية على حسابها في “فيسبوك” مساء اليوم الأربعاء أن البشير أضاف “المتشددون من المالكية يفتون بقتل 50 في المئة من المواطنين “.

وأكمل حميدتي ” وقتها قلت في داخلي فورا “حسبنا الله ونعم الوكيل”،و أضاف”كنت آخر من تم مشاورته في التغيير.”

وفي تصريحات سابقة قال الفريق محمد حمدان دقلو “حميدتي” إنه رفض المشاركة في قمع الاحتجاجات عندما طلب منه الرئيس المخلوع، عمر البشير ذلك، السيطرة على الشارع، مما أكسبه بعض القبول الشعبي في حين ينظر العديد من السودانيين إلى قواته باعتبارها “ميليشيا مرتزقة”.

