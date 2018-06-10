البشير يتوجه إلى السعودية في زيارة خاصة

الرئيس السوداني عمر البشير

يتوجه الأحد، الرئيس السوداني عمر البشير إلى المملكة العربية السعودية في زيارة خاصة لأداء شعائر العمرة، غير محددة المدة.

ويتوجه البشير ظهر اليوم الأحد إلى السعودية، يرافقه مدير جهاز الأمن والمخابرات صلاح عبد الله قوش ووزير الدولة بالرئاسية السودانية حاتم حسن بخيت، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وزار البشير السعودية، آخر مرة، للمشاركة بقمة الرياض منتصف إبريل/ نيسان الماضي.

ومنذ 26 من مارس/ آذار 2015، ينفذ التحالف العربي (السودان عضو فيه وتقوده السعودية)، عمليات عسكرية في اليمن، دعمًا للقوات الحكومة، في مواجهة الحوثيين، المتهمين بتلقي دعم إيراني، والذين يسيطرون على محافظات يمنية، بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.

ولم يعلن السودان رسميًا عن تعداد قواته المشاركة في عمليات التحالف، لكنه سبق أن أبدى استعداده لإرسال 6 آلاف جندي إلى اليمن.

خلال الأيام الماضية، تزايدت دعوات أحزاب وبرلمانيين سودانيين، لسحب قوات بلادهم من اليمن، حفاظًا على أرواح الجنود، ولتأثير المشاركة على العلاقات بين الشعبين.

وزعم الحوثيون، في 7 من أبريل/ نيسان الماضي، أنهم قتلوا جنودا سودانيين، خلال معارك في محيط مدينة “ميدي” بمحافظة حجة (شمال غرب).

ولم يصدر أي تعقيب بشأن تلك المزاعم من التحالف العربي ولا السلطات اليمنية ولا السودانية.