البشير يرفض فكرة التطبيع مع اسرائيل

الرئيس السوداني، عمر البشير

أكدت صحيفة "جيروزاليم بوست"الإسرائيلية، أن الرئيس السوداني، عمر البشير، يرفض أي إمكانية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية، إن الرئيس السوداني عمر البشير، رفض السماح للطائرات المدنية الإسرائيلية، بعبور المجال الجوي لبلاده إلى كينيا.

وفي نوفمبر الماضي، ظهرت تكهنات بأن السودان سيتبع تشاد في إقامة علاقات مع إسرائيل.