البشير يعرض استضافة محادثات بين طرفي النزاع في جنوب السودان

الرئيس السوداني عمر البشير

عرض الرئيس السوداني عمر البشير استضافة محادثات السلام بين الطرفين المتنازعين في جنوب السودان الرئيس سلفا كير وزعيم التمرد رياك مشار، كما اعلن مسؤول في وزارة الخارجية السودانية.

ونقل عرض البشير وفد سوداني زار جوبا الثلاثاء. وهو يأتي بعد أيام على تبني مجلس الأمن الدولي قرارا يمنح طرفي النزاع شهرا واحدا للتوصل إلى اتفاق سلام أو مواجهة عقوبات.

وضم الوفد السوداني وزير الخارجية الدرديري الدخيري وضم الفريق صلاح قوش مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية السودانية قريب الله خضر إن “الوفد حمل رسالة شفهية من رئيس الجمهورية المشير عمر البشير لاخيه الرئيس سلفا كير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان تتعلق بمبادرة لدعم جهود تحقيق السلام بين الأطراف المتصارعة في جنوب السودان”.

واضاف ان البشير اكد “استعداد الخرطوم لاستضافة اللقاء المقترح بين الرئيس سلفا كير وزعيم المعارضة الجنوب سودانية رياك مشار”.

وتابع ان سلفا كير “تقدم بالشكر والتقدير للرئيس عمر البشير على المبادرة (…) مؤكدا استعداد حكومته للمشاركة فيها وإنجاحها من اجل تحقيق الأمن والاستقرار في جنوب السودان”.

وكان مجلس الامن تبنى الخميس الماضي مشروع قرار بطلب من الولايات المتحدة يحدد للاطراف المتحاربة في دولة جنوب السودان مهلة تنتهي في 30 حزيران/ يونيو لانهاء الاقتتال أو مواجهة عقوبات محتملة.

منذ اندلاع الحرب الاهلية في كانون الاول/ ديسمبر 2013 أجبر نحو 1,8 مليون شخص على الفرار من منازلهم فيما قتل عشرات الالاف.