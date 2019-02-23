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البشير يُعين وزير الدفاع نائبا اول ووالي الجزيرة رئيسا للوزراء

البشير يُعين وزير الدفاع نائبا اول ووالي الجزيرة رئيسا للوزراء
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