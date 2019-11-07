البصرة 100 مصاب عراقي خلال 24 ساعة جراء قنابل الغاز

أصيب 100 متظاهر جراء قنابل الغاز المسيل للدموع خلال الـ 24 ساعة الماضية في محافظة البصرة، جنوبي العراق، وفق مصدر طبي.

وأضاف المصدر، للأناضول الخميس، مفضلًا عدم ذكر اسمه، أن “إجمالي الإصابات في البصرة خلال الـ 24 الماضية بلغت 100 متظاهر جراء تعرضهم لقنابل الغازات المسيلة للدموع في مناطق متفرقة من محافظة البصرة”.

وفي وقت سابق اليوم أعادت قوات الأمن العراقية افتتاح ميناء أم قصر في البصرة بعد مضي 9 أيام على إغلاقه من قبل المحتجين.

وأعلن عبد الكريم خلف، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الخميس، صدور أوامر من الأخير باعتقال من يقطعون الطرق في بغداد والمحافظات.

ويشهد العراق منذ 25 اكتوبر/تشرين أول الماضي موجات احتجاجية مناهضة للحكومة وهي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.

وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة خلفت 275 قتيلًا على الأقل فضلا عن آلاف الجرحى في مواجهات بين المتظاهرين من جهة وقوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران من جهة أخرى. (الأناضول)