البطريرك الراعي يهاجم سياسة حزب الله (فيديو)

نتشر على مواقع التواصل الإجتماعي ومنصة "يوتيوب" مقطع فيديو للبطريرك اللبناني بشارة بطرس الراعي يهاجم فيه سياسة "حزب الله" في لبنان الذي بحسب رأيه يتفرد بقرار السلم والحرب في البلاد.

وتوجه البطريرك الراعي، خلال لقاء مع المنتشرين اللبنانيين في كندا والولايات المتحدة، إلى "حزب الله" بجملة من التساؤلات حيث قال "لماذا تقف ضد الحياد، هل تريد إجباري على الذهاب إلى الحرب؟ تريد إبقاء لبنان في حالة حرب؟ هل تأخذ برأيي حين تقوم بالحرب؟ هل تطلب موافقتي للذهاب إلى سوريا والعراق واليمن؟ هل تطلب رأي الحكومة حين تشهر الحرب والسلام مع إسرائيل؟ علماً بأن الدستور يقول إن إعلان الحرب والسلام يعود إلى قرار من ثلثي أصوات الحكومة"

وأضاف الراعي متوجها إلى الحزب قائلا: "ما أقوم به أنا هو في مصلحتك، أما أنت فلا تراعي مصلحتي ولا مصلحة شعبك".

وذكر البطريرك الماروني: "أناساً من حزب الله يأتون إلينا ويقولون: هيدا السلاح ضدنا مش قادرين بقى نحمل لأنهم جوعانين متلنا".

وختم قائلا: "لماذا تريد مني أن أوافق على وجوب أن توافق على الذهاب إلى موضوع فيه خلاص لبنان، ولا تريدني أن أوافق عندما تذهب إلى الحرب التي فيها خراب لبنان"