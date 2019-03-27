البغدادي يتنقل داخل سوريا.. ويحاول دخول العراق

زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي

نقل موقع "السومرية نيوز"، الأربعاء، عن رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية واثق الهاشمي، قوله إن زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي، يتنقل داخل سوريا متخفيا.

وأضاف الهاشمي أن المعلومات الاستخباراتية تؤكد أن البغدادي يتحرك برفقة سائقه من الجنسية العراقية، وآخر لم تحدد جنسيته، وأنهم الثلاثة يتخفون ويتحركون بشكل مستمر.

وصرح بأنه ورغم جميع الأخبار التي تحدثت عن اعتقال البغدادي، إلا أنه يعتقد أن الأمر غير صحيح، لأنه لم يستطع دخول الأراضي العراقية، مشيرا إلى أنه ابتعد عن مناطق الباغوز.

وبين في السياق أنه لم يغادر سوريا ويحاول دخول العراق.

وأوضح رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية أن "هذه العناصر تحاول الوصول إلى مناطق سهل نينوى، ومنطقة وادي حوران، كما تحاول التحرك في مناطق طوزخورماتو والحويجة، وديالى، سعيا نحو إثبات الوجود.

واعتبر الهاشمي أن تنظيم البغدادي في وضع انهيار حاليا، إلا أنه حذر من أن ذلك لا يعني نهاية "داعش".

وتابع: "قبل أيام استطعنا الحصول على صور، تؤكد وجود نفق كبير يمكن حتى للسيارات الدخول فيه والعبور منه، وهو ما يعني أن التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة قد يكون عددها أكبر مما ترجح التوقعات، بحسبما جاء على لسانه.