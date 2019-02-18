أمريكا تحاصر ابو بكر البغدادي و 5 من وزرائه

البغدادي يعد ظهوره العلني نادرا وسبق أن أفادت تقارير متكررة بمقتله ولم تؤكّد صحتها

كشف مصدر عراقي، عن أن قوة أمريكية تحاصر زعيم تنظيم الدولة في آخر معاقله في سوريا، موضحا تفاصيل أكثر عن مكانه، بالإضافة إلى قيادات مقربة منه.

جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة أنباء "بترا" الأردنية الرسمية، عن المصدر الذي فضلت عدم كشف هويته، أن قوة أمريكية تحاصر أبا بكر البغدادي، في منطقة صغيرة في ريف دير الزور الشرقي، لا تزيد مساحتها على سبعة كيلومترات، وهي محاذية للحدود العراقية مباشرة.

ورجح المصدر أن يكون زعيم التنظيم وخمسة من وزرائه بين المحاصرين على مقربة من الحدود العراقية -السورية.

وأفاد بأن القوات العراقية "تراقب العملية ومتأهبة لمواجهة أي تطورات قد تحصل من أجل حماية الحدود العراقية من محاولة دخول الإرهابيين".

وكان قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، الذي يشن حملة عسكرية على آخر معقل لتنظيم الدولة، ذكر سابقا أن قواته ستهزم التنظيم "في وقت قصير جدا".

وبحسب رويترز، فقد أكد "جيا فرات" للصحفيين، أن القوات المدعومة من الولايات المتحدة تحاصر عناصر التنظيم من جميع الجهات في حي صغير بقرية الباغوز.

يشار إلى أن آخر ظهور علني للبغدادي، كان في تموز/ يوليو عام 2014، عندما ظهر بخطبة من جامع النوري في الموصل، التي استولى عليها "تنظيم الدولة"، ومنذ ذلك الوقت نشرت وسائل الإعلام أكثر من مرة أنباء عن القضاء عليه، لكن كلها لم يتم تأكيدها.