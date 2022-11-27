البلجيكيون يحطمون شوارع بروكسل بعد الخسارة أمام المغرب (فيديو)

أضرم شبان غاضبون النار في أحد شوارع بروكسل وحطموا ممتلكات عامة وهاجموا رجال الشرطة مسا الاحد، وذلك في اطار اعمال عنف تفجرت إثر خسارة المنتخب البلجيكي أمام نظيره المغربي في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر.

وقالت الشرطة انه حتى قبل انتهاء المباراة التي فاز فيها المغرب على بلجيكا بهدفين مقابل لا شئ، نزل العشرات من المقنعين الى وسط المدينة وبدأوا في افتعال مواجهات مع رجال الامن.

واضافت ان المشاغبين تسلحوا بالهراوات واطلقوا مقذوفات والعابا نارية قبل ان يضرموا نارا وسط احد الشوارع ويحطموا اشارة مرورية ضوئية.

وتابعت الشرطة انها قامت ازاء هذا الاخلال بالامن، باطلاق الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه للسيطرة على اعمال الشغب التي اصيب خلالها احد الصحفيين في وجهه جراء المفرقعات.

Violences en cours à Bruxelles après le match #marocbelgique pic.twitter.com/PEXVkM6Z4y — Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) November 27, 2022

ونشر رئيس بلدية بروكسل فيليب كلوز تغريدة ادان فيها اعمال العنف في المدينة، والتي كانت من الاتساع بحيث انه جرى الاستعانة بمئة شرطي للتعامل معها، علما ان عددا منه اصيب جراء حجارة وادوات واجسام قذفهم بها الشبان الغاضبون.

ودعا كلوز السكان والمشجعين الى تجنب القدوم الى المناطق التي تشهد اعمال العنف وسط المدينة، مشيرا الى انه امر الشرطة باعتقال المتورطين فيها ممن وصفهم بمثيري الشغب.

ومن جانبها، عمدت الشرطة الى اغلاق محطات مترو وشوارع للحد من الازدحام ولمنع تدفق المزيد من المشجعين الغاضبين الى وسط المدينة.

وحقق منتخب أسود الأطلس المغربي ثاني فوز عربي في مونديال قطر، بعد قهره منتخب بلجيكا المصنف الثاني عالميا بواقع هدفين دون رد، وذلك ضمن مباريات المجموعة السادسة.